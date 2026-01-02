"Резерв+" временно не будет работать: как избежать проблем при проверке

В реестре "Оберіг" ночью 3 января будут проводиться плановые технические работы. "Резерв+" временно не будет работать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID", - говорится в сообщении.
В Минобороны напомнили, что для того, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, нужно заблаговременно загрузить PDF-версию.
Для этого на главном экране приложения надо нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".
Отмечается что работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.
Напомним, "Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.
В декабре 2025 года Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов. Отныне документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.
Для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.
Ранее "Резерв+" выступал альтернативой бумажным документам, но не их заменой. Электронный военно-учетный документ был приравнен по силе к бумажному.
Также в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.
Кроме этого в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.
На сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители трех и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники учреждений высшего и профобразования.