Общество Образование Деньги Изменения

"Резерв+" временно не будет работать: как избежать проблем при проверке

Фото: "Резерв+" временно не будет работать ночью 3 января (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В реестре "Оберіг" ночью 3 января будут проводиться плановые технические работы. "Резерв+" временно не будет работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что для того, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, нужно заблаговременно загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения надо нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".

Отмечается что работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.

 

"Резерв+"

Напомним, "Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

В декабре 2025 года Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов. Отныне документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.

Для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.

Ранее "Резерв+" выступал альтернативой бумажным документам, но не их заменой. Электронный военно-учетный документ был приравнен по силе к бумажному.

Также в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

Кроме этого в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

На сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители трех и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники учреждений высшего и профобразования.

