"Резерв+" временно не будет работать: как избежать проблем при проверке

"3 января с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы. В это время в приложении "Резерв+" временно нельзя будет получить услуги или обновить Резерв ID", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что для того, чтобы ваш электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, нужно заблаговременно загрузить PDF-версию.

Для этого на главном экране приложения надо нажать плюс и выбрать "Загрузить PDF".

Отмечается что работы завершатся в 06:00, после чего сервисы будут работать в обычном режиме.