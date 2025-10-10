"Резерв+" тимчасово не працюватиме

Як розповіли у відомстві, у цей період користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ.

У Міноборони порадили заздалегідь завантажити PDF-версію документа, щоб мати його під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати опцію "Завантажити PDF".

Після завершення технічних робіт о 06:00 усі сервіси запрацюють у звичному режимі, запевнили в Міноборони.

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.

Спочатку у сервісі була доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних, однак згодом сплатити штраф можна буде і за інші порушення військового обліку.

Також в додатку "Резерв+" можна отримати знижку на штраф шляхом визнання порушення військового обліку. Після подання відповідної заяви розмір штрафу зменшиться на 50%.