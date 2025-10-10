RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

"Резерв+" временно не будет работать

Иллюстративное фото: "Резерв+" временно не будет работать 11 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 11 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в этот период пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ.

В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа, чтобы иметь его под рукой. Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

После завершения технических работ в 06:00 все сервисы заработают в обычном режиме, заверили в Минобороны.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Сначала в сервисе была доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Также в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

 

Кроме этого в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

На сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители трех и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники учреждений высшего и профобразования.

Мобилизация в Украине