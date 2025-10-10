"Резерв+" тимчасово не працюватиме
У ніч на суботу, 11 жовтня з 00:00 до 06:00 у реєстрі "Оберіг" будуть проводитись планові технічні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.
Як розповіли у відомстві, у цей період користувачі застосунку "Резерв+" не зможуть отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ.
У Міноборони порадили заздалегідь завантажити PDF-версію документа, щоб мати його під рукою. Для цього на головному екрані застосунку потрібно натиснути три крапки та вибрати опцію "Завантажити PDF".
Після завершення технічних робіт о 06:00 усі сервіси запрацюють у звичному режимі, запевнили в Міноборони.
"Резерв+"
"Резерв+" - це мобільний застосунок, який було розроблено для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У профілі кожен може оновити свої облікові дані й отримати електронний військово-обліковий документ.
Спочатку у сервісі була доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних, однак згодом сплатити штраф можна буде і за інші порушення військового обліку.
Також в додатку "Резерв+" можна отримати знижку на штраф шляхом визнання порушення військового обліку. Після подання відповідної заяви розмір штрафу зменшиться на 50%.
Окрім цього в Міністерстві оборони України запевняли, що в "Резерв+" планують додати 35 типів відстрочок.
Станом на сьогодні відстрочку через застосунок можуть оформити: люди з інвалідністю, студенти, аспіранти, батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі, сім'ї захисників і захисниць із дитиною, чоловіки або дружини людей з інвалідністю, люди з тимчасовою непридатністю, працівники закладів вищої та профосвіти.