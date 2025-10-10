"Резерв+" временно не будет работать

В ночь на субботу, 11 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Как рассказали в ведомстве, в этот период пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ.

В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа, чтобы иметь его под рукой. Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

После завершения технических работ в 06:00 все сервисы заработают в обычном режиме, заверили в Минобороны.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Сначала в сервисе была доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Также в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.