ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Резерв+" временно не будет работать

Украина, Пятница 10 октября 2025 13:34
UA EN RU
"Резерв+" временно не будет работать Иллюстративное фото: "Резерв+" временно не будет работать 11 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 11 октября с 00:00 до 06:00 в реестре "Оберіг" будут проводиться плановые технические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, в этот период пользователи приложения "Резерв+" не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ.

В Минобороны посоветовали заранее загрузить PDF-версию документа, чтобы иметь его под рукой. Для этого на главном экране приложения нужно нажать три точки и выбрать опцию "Загрузить PDF".

После завершения технических работ в 06:00 все сервисы заработают в обычном режиме, заверили в Минобороны.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Сначала в сервисе была доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Также в приложении "Резерв+" можно получить скидку на штраф путем признания нарушения воинского учета. После подачи соответствующего заявления размер штрафа уменьшится на 50%.

Кроме этого в Министерстве обороны Украины уверяли, что в "Резерв+" планируют добавить 35 типов отсрочек.

На сегодня отсрочку через приложение могут оформить: люди с инвалидностью, студенты, аспиранты, родители трех и более детей, рожденных в одном браке, семьи защитников и защитниц с ребенком, мужья или жены людей с инвалидностью, люди с временной непригодностью, работники учреждений высшего и профобразования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит