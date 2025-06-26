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У "Резерв+" стався збій: що відомо

Четвер 26 червня 2025 09:35
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У "Резерв+" стався збій: що відомо Ілюстративне фото: у "Резерв+" стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вранці, 26 червня, в "Резерв+" стався збій. Користувачі застосунку зіткнулися з технічними проблемами під час спроби увійти до системи.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Під час спроби зайти у "Резерв+", висвічується повідомлення: "У нас технічна проблема. Вибачте. Будь ласка, спробуйте ще раз".

У &quot;Резерв+&quot; стався збій: що відомо

Фото: у "Резерв+" стався збій (скриншот мобільного застосунку)

Наразі причини збою в роботі застосунку невідомі. В Міністерстві оборони України жодним чином не коментували ситуацію.

Фахівці вже розв'язують проблему

Міноборони підтвердило технічні перебої у роботі "Резерв+".

"Наші фахівці вже працюють над усуненням проблеми - очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується. У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа", - пише відомство.

"Резерв+"

"Резерв+" - це мобільний застосунок, який Міністерство оборони України розробило ще у 2024-му для Android i iOS. Завдяки йому призовники, військовозобов'язані та резервісти можуть оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ.

Нещодавно заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко заявляла, що в "Резерв+" додадуть можливості оплачувати штрафи від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) за участі Національної поліції викрила ділків, які "клонували" додатки "Резерв+" та "Дія", щоб допомагати українцям уникати мобілізації до Збройних сил України (ЗСУ).

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