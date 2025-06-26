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В "Резерв+" произошел сбой: что известно

Четверг 26 июня 2025 09:35
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В "Резерв+" произошел сбой: что известно Иллюстративное фото: в "Резерв+" произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 26 июня, в "Резерв+" произошел сбой. Пользователи приложения столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

Об этом сообщает РБК-Украина.

При попытке зайти в "Резерв+", высвечивается сообщение: "У нас техническая проблема. Простите. Пожалуйста, попробуйте еще раз".

В &quot;Резерв+&quot; произошел сбой: что известно

Фото: в "Резерв+" произошел сбой (скриншот мобильного приложения)

Сейчас причины сбоя в работе приложения неизвестны. В Министерстве обороны Украины никак не комментировали ситуацию.

Специалисты уже решают проблему

Минобороны подтвердило технические перебои в работе "Резерв+".

"Наши специалисты уже работают над устранением проблемы - ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа", - пишет ведомство.

"Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое Министерство обороны Украины разработало еще в 2024-м для Android i iOS. Благодаря ему призывники, военнообязанные и резервисты могут обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Недавно заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявляла, что в "Резерв+" добавят возможности оплачивать штрафы от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) при участии Национальной полиции разоблачила дельцов, которые "клонировали" приложения "Резерв+" и "Дія", чтобы помогать украинцам избегать мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

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