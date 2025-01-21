У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів

"Взаємодія з Єдиною державною електронною базою з питань освіти налагоджена. А це значить, що ми повертаємо відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів у "Резерв+", - написала Черногоренко.

Заступниця голови Міноборони з питань цифровізації додала, що наразі також опрацьовується повернення й інших типів відстрочок до "Резерв+".

"Резерв+"

18 травня набрав чинності оновлений законопроєкт про мобілізацію. Зокрема було впроваджено мобільний додаток під назвою "Резерв+". Сервіс призначений для осіб, які перебувають на військовому обліку, включаючи призовників та резервістів. Завантажити додаток можна на смартфони через магазини додатків App Store і Google Play.

"Резерв+" створений для швидкого оновлення персональних даних та забезпечує доступ до інформації, що зберігається в електронному реєстрі під назвою "Оберіг". Це дозволяє значно спростити взаємодію між військовозобов’язаними та державними органами, відповідальними за мобілізаційні заходи.

Згодом в "Резерв+" з'явилися відстрочки від мобілізації. Але через збій у Єдиній державній електронній базі з питань освіти вони були тимчасово недоступні.