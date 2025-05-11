Резерв+ "не бачить" інвалідність: що робити, щоб зʼявилася відстрочка

Варіант 1: якщо інвалідність встановлена до 1 січня 2025 року

У цьому випадку є два шляхи:

Онлайн. Треба подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки про інвалідність. Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики.

Офлайн. Звернутися до місцевого органу соцзахисту (ОСЗН). Зверніться до установи з оригіналом довідки про інвалідність та паспортом. Спеціалісти вручну внесуть ваші дані у систему.

Варіант 2: якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року

Перевірте на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.

Якщо є помилки або даних немає - зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання.

Як тільки інформація з’явиться в реєстрах - вона автоматично підтягнеться у Резерв+.

Відстрочки від мобілізації в Резерв+

Нагадаємо, що в Україні з 2024 року почали працювати нові цифрові системи обліку військовозобов’язаних, зокрема додаток Резерв+. Через нього автоматично підтягуються дані з державних реєстрів, зокрема - інформація про право на відстрочку від мобілізації.

Як ми писали, нещодавно в Резерв+ автоматично продовжили онлайн-відстрочки. Однак зауважимо, що така функція доступна лише для певних категорій громадян.

Так, з 20 листопада 2024 року в мобільному застосунку Резерв+ можливість оформити відстрочку від військової служби мають: