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Відстрочки в "Резерв+" автоматично продовжили: кому саме

Україна, Середа 07 травня 2025 22:18
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Відстрочки в "Резерв+" автоматично продовжили: кому саме Фото: "Резерв+" отримав важливе оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У новому оновленні платформи "Резерв+" автоматично продовжено відстрочки для відразу кількох груп українців.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Черногоренко.

"Автоматично продовжили відстрочки для тих, хто отримав їх онлайн", - пояснила Черногоренко.

За її словами, оновлена дата вже має відображатися в "Резерв+" у:

  • студентів,
  • аспірантів,
  • багатодітних батьків,
  • які мають дітей в одному шлюбі,
  • людей з інвалідністю.

Також Уряд ухвалив постанову №560, яка передбачає, що:

  • у "Резерв+" можна буде згенерувати повноцінне направлення самостійно, без електронного підпису керівника ТЦК.
  • ТЦК більше не відправлятимуть на ВЛК людей з інвалідністю.

"Дякую Уряду за підтримку у спрощенні процесів для військовозобов'язаних. Продовжуємо працювати над новими типами відстрочок", - додала вона.

Зауважимо, що нещодавно мобільний застосунок "Резерв+" отримав оновлення до версії 1.6.0, яке дозволяє військовозобов'язаним отримувати push-сповіщення у разі, якщо їх подано в розшук або знято з нього.

Це нововведення спрямоване на те, щоб громадяни могли своєчасно дізнаватися про свій статус і уникати несподіваних ситуацій на блокпостах чи при перетині кордону.

Окрім сповіщень про розшук, оновлення також включає можливість переглядати та завантажувати розширену інформацію з реєстру "Оберіг" у форматі PDF, а також подавати запити на виправлення неточностей у персональних даних.

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