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Резерв+ "не видит" инвалидность: что делать, чтобы появилась отсрочка

Фото: чтобы законная отсрочка появилась в приложении, есть два пошаговых сценария (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Даже если у гражданина официально установлена инвалидность, приложение Резерв+ может не отражать это в своих данных, а значит - не показывает право на законную отсрочку. Однако это можно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Львовского областного ТЦК и СП.

Вариант 1: если инвалидность установлена до 1 января 2025 года

В этом случае есть два пути:

Онлайн Надо подать заявление через Электронный кабинет лица с инвалидностью на первичную регистрацию в системе Минсоцполитики со сканкопией справки об инвалидности. После этого данные автоматически подтянутся в системы Министерства социальной политики.

Офлайн. Обратиться в местный орган соцзащиты (ОСЗН). Обратитесь в учреждение с оригиналом справки об инвалидности и паспортом. Специалисты вручную внесут ваши данные в систему.

Вариант 2: если инвалидность установлена после 1 января 2025 года

Проверьте на Социальном портале soc.gov.ua наличие сведений по результатам оценки экспертной команды, которая заменила МСЭК.

Если есть ошибки или данных нет - обратитесь в учреждение здравоохранения, где проходили оценивание.

Как только информация появится в реестрах - она автоматически подтянется в Резерв+.

Отсрочки от мобилизации в Резерв+

Напомним, что в Украине с 2024 года начали работать новые цифровые системы учета военнообязанных, в частности приложение Резерв+. Через него автоматически подтягиваются данные из государственных реестров, в частности - информация о праве на отсрочку от мобилизации.

Как мы писали, недавно в Резерв+ автоматически продлили онлайн-отсрочки. Однако заметим, что такая функция доступна только для определенных категорий граждан.

Так, с 20 ноября 2024 года в мобильном приложении Резерв+ возможность оформить отсрочку от военной службы имеют:

  • лица с инвалидностью, которые получают пенсию (на 1 год или до окончания действия пенсионного удостоверения);
  • студенты дневной и дневно-заочной формы обучения, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке;
  • многодетные родители, имеющие трех и более детей до 18 лет в совместном браке.

Добавим, что недавно правительство внесло изменения касательно порядка продления отсрочки от призыва и направления на ВВК.

Так, изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат трех и более детей в возрасте до 18 лет. Больше об этом - в отдельном материале РБК-Украина.

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