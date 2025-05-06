Електронне ВЛК та нові умови відстрочок: Кабмін змінив правила мобілізації в Україні

Кабінет міністрів у вівторок, 6 травня, вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відтепер у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачено відображення інформації про вручення повістки на бланку. Також оновлено положення щодо кінцевого строку подання документів для отримання відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян.

Окрім цього уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації

Документ також конкретизує випадки, коли особи не підлягають направленню на медичний огляд для визначення придатності до служби. Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію для тих, хто не проходив медичний огляд або в кого закінчився строк дії рішення про придатність.

Крім того, оновлено процедуру формування направлення на медогляд в електронній формі через Єдиний державний реєстр. Уточнено й перелік документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які утримують трьох і більше дітей до 18 років.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, тепер для батьків трьох і більше дітей, військовозобов’язаний має надати свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьків.

Один з таких документів:

свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу + місце проживання дітей;

рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви).

Для тих, хто здійснює постійний догляд: