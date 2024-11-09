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У "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації: в Міноборони розповіли деталі

Фото: з 9 листопада у "Резерві+" можна оформити відстрочку від мобілізації онлайн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 9 листопада у додатку "Резерв+" з'явилась можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Наразі послуга доступна для двох категорій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Хто може оформити відстрочку онлайн?

Наразі послуга доступна для двох категорій:

  • для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

  • для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

Як оформити відстрочку онлайн

Для того, щоб оформити відстрочку онлайн, необхідно авторизуватися у застосунку "Резерв+" і надіслати запит.

"Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - зазначили у Міноборони.

На який термін буде діяти відстрочка онлайн?

  • Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення;
  • Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Наразі Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.

Резерв+ в Україні

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. У зв'язку з цим всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мали оновити свої дані.

Причому не залежно від того, чи оновлювали їх раніше. Застосунок "Резерв+" був створений як альтернатива для оновлення даних. Завдяки ньому зробити це можна було онлайн.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, отримати відстрочку від мобілізації у додатку "Резерв+" зможуть не всі батьки. Виявилося, що всі діти мають бути народжені в одному шлюбі. Якщо ж діти від різних шлюбів - відстрочку можна отримати через ТЦК.

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