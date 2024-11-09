У "Резерв+" можна оформити відстрочку від мобілізації: в Міноборони розповіли деталі

"Українці зможуть не стояти у чергах і збирати папірці, щоб подовжити відстрочку кожні три місяці. З працівників ТЦК зніметься джерело додаткового навантаження", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Хто може оформити відстрочку онлайн?

Наразі послуга доступна для двох категорій:

для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Наприклад, після бакалавра здобувають ступінь магістра, або ж після магістра навчаються на аспірантурі.

Наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від трьох неповнолітніх дітей в одному шлюбі. Зараз вони знаходяться на бета-тестуванні.

Як оформити відстрочку онлайн

Для того, щоб оформити відстрочку онлайн, необхідно авторизуватися у застосунку "Резерв+" і надіслати запит.

"Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - зазначили у Міноборони.

На який термін буде діяти відстрочка онлайн?

Люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення;

Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Наразі Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян.