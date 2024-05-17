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Резерв+. В Міноборони розповіли, коли застосунок з'явиться в AppStore та Google Play

Україна, П'ятниця 17 травня 2024 18:11
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Резерв+. В Міноборони розповіли, коли застосунок з'явиться в AppStore та Google Play Фото: Катерина Черногоренко (facebook.com)
Автор: Тетяна Степанова

Застосунок "Резерв+" стане доступний для завантаження в AppStore та Google Play о 00:01 суботи, 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Фактично вночі, о 00:01 застосунок стане доступний в AppStore та Google Play", - сказала Черногоренко.

За її словами українці зможуть завантажити цей застосунок без обмежень.

"Резерв+"

Зазначимо, за новим законом про мобілізацію, який набуде чинності вже завтра, чоловікам віком з 18 до 60 років потрібно уточнити облікові дані протягом 60 днів.

Зробити це можна буде зробити через е-кабінет, у ТЦК та СП, а також у ЦНАП.

Міноборони України сьогодні, 17 травня, оголосило про запуск електронного кабінету військовозобов'язаного - мобільного застосунку "Резерв+". Його потрібно буде завантажити на мобільний телефон для оновлення військово-облікових даних.

Також "Резерв+" буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.

Детальніше про те, як працює е-кабінет військовозобов'язаного, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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