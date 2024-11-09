В "Резерв+" можно оформить отсрочку от мобилизации: в Минобороны рассказали детали

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумаги, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки", - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Кто может оформить отсрочку онлайн?

В настоящее время услуга доступна для двух категорий:

для людей с инвалидностью, имеющих актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности;

для студентов, аспирантов и докторантов, получающих образование в последовательном порядке. К примеру, после бакалавра получают степень магистра или после магистра учатся на аспирантуре.

Следующими запустятся отсрочки для многодетных родителей, имеющих от трех несовершеннолетних детей в одном браке. Сейчас они находятся на бета-тестировании.

Как оформить отсрочку онлайн

Для того чтобы оформить отсрочку онлайн, необходимо авторизироваться в приложении "Резерв+" и отправить запрос.

"Система проверит, имеете ли вы право на отсрочку. Если да, то этот статус отразится в электронном военном документе", - отметили в Минобороны.

На какой срок будет действовать отсрочка онлайн?

Люди с инвалидностью будут получать отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения;

Студенты, аспиранты и докторанты получат отсрочку до конца действия военного положения и мобилизации.

Сейчас Минобороны работает над тем, чтобы отсрочки онлайн были доступными и для других категорий граждан.