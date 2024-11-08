У "Резерв+" дають відстрочку не всім багатодітним батькам: у чому проблема
Отримати відстрочку від мобілізації у застосунку "Резерв+" можуть не всі багатодітні батьки. Виявилося, що усі діти мають бути народжені в одному шлюбі.
Про це розповідає РБК-Україна.
Згідно із нормами закону про мобілізацію, військовозобов'язані чоловіки та жінки, що мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. На відстрочку не мають права батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці. Проте, якщо заборгованість буде погашена, право на відстрочку можна повернути.
Застосунок "Резерв+" уже почав підтягувати дані із реєстру багатодітних сімей і з’явилося уточнення – право на відстрочку мають лише ті, хто має 3 дітей, народжених в одному шлюбі. Виходить, що батьки, у яких діти народженні у різних шлюбах, втрачають право на відстрочку.
"Якщо людина має від трьох неповнолітніх дітей у одному шлюбі – на підставі п.3 ч.1 ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – зазначається у переліку підстав, на яких можна отримати відстрочку автоматично.
Відстрочка для багатодітних батьків у "Резерв+" (скріншот РБК-Україна)
Водночас на сайті Міністерства оборони України не вказано, що діти мають бути народжені в одному шлюбі. Йдеться, що право на відстрочку від призову під час мобілізації мають особи, у яких на утриманні 3 та більше дітей до 18 років.
Раніше РБК-Україна розповідало, як отримати відстрочку від військової служби. Для цього необхідно зібрати документи, які підтверджують ваше право на це, зокрема, медичні висновки, довідки з навчальних закладів, свідоцтва про народження дітей або документи з місця роботи. Потім потрібно звернутися до військкомату із заявою про надання відстрочки, маючи при собі паспорт, військовий квиток та підготовлені документи.
У разі відстрочки за станом здоров’я потрібно буде пройти додаткове медичне обстеження. Після перевірки документів військкомат ухвалить рішення щодо надання або відмови у відстрочці.
Також ми писали, що в умовах воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки повинні дотримуватися правил військового обліку. Зокрема, необхідно завжди мати при собі військовий квиток, з'являтися за повісткою до ТЦК та оновлювати свої дані. Виконання цих вимог допоможе уникнути адміністративної відповідальності.
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