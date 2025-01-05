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У "Резерв+" частково відновили послугу відстрочки після атаки на реєстри

Фото: в "Резерв+" знову з'явилися відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У мобільному застосунку "Резерв+" частково відновили послугу відстрочки. Вона була недоступна після атаки на державні реєстри.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", - зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. Проте послуга була доступна не для всіх.

На першому етапі відстрочки могли оформлювати особи з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Електронні відстрочки пізніше будуть доступні для всіх категорії військовозобов'язаних, які мають на це юридичне право.

 

Атака на державні реєстри

У грудні Україна зазнала однієї з наймасштабніших кібератак за час повномасштабної війни. За атакою стояли російські хакери. Вони атакували реєстри, які підпорядковуються Міністерству юстиції.

Через масштабну кібератаку в Україні були недоступні деякі сервіси та онлайн послуги. Зокрема, йдеться про бронювання в "Дії", оформлення ФОП, отримання відстрочок від мобілізації в "Резерв+" тощо.

Фахівці поступово відновлюють деякі послуги та реєстри. Так, днями було відновлено реєстр цивільного стану.

Детальніше про безпрецедентну кібератаку - у матеріалі РБК-Україна.

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Мобілізація в УкраїніВідстрочка