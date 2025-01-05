У "Резерв+" частково відновили послугу відстрочки після атаки на реєстри

"В Резерв+ відновлена послуга відстрочки для багатодітних батьків", - зазначила вона.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року у мобільному застосунку "Резерв+" з'явилися електронні відстрочки від мобілізації. Проте послуга була доступна не для всіх.

На першому етапі відстрочки могли оформлювати особи з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності, а також студенти, аспіранти та докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Електронні відстрочки пізніше будуть доступні для всіх категорії військовозобов'язаних, які мають на це юридичне право.