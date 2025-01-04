В Україні після кібератаки відновили реєстр цивільного стану, - Мін'юст

Починаючи з 4 січня у системі державних реєстрів України запрацювала Державна реєстрація актів цивільного стану (ДРАЦС). Зокрема, відновлено можливість реєструвати шлюби, народження і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства юстиції України.

"Сьогодні запрацював ще один реєстр - ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть", - йдеться у повідомленні.

Наразі усі документи, які були отримані в паперовій формі під час відключення реєстру, вносяться фахівцями до електронної системи. В міністерстві додали, що свідоцтва громадян залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являється в реєстрі.

Також у Мін'юсті поінформували, що з завтрашнього дня буде відновлено обмін даними з іншими державними органами. Мова йде про Державну податкову службу України, Пенсійний фонд та Міністерство оборони.

Крім того, 5 січня запрацює низка онлайн-сервісів у застосунку "Дія". Так, знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

Додатково у Міністерстві юстиції України нагадали, що раніше після кібератаки РФ вже відновлено роботу трьох основних реєстрів нотаріату. Відтак доступними стали: