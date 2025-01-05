В "Резерв+" частично восстановили услугу отсрочки после атаки на реестры

В мобильном приложении "Резерв+" частично восстановили услугу отсрочки. Она была недоступна после атаки на государственные реестры.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
"В Резерв+ восстановлена услуга отсрочки для многодетных родителей", - отметила она.
Напомним, в ноябре 2024 года в мобильном приложении "Резерв+" появились электронные отсрочки от мобилизации. Однако услуга была доступна не для всех.
На первом этапе отсрочки могли оформлять лица с инвалидностью, которые имеют актуальное пенсионное удостоверение по инвалидности, а также студенты, аспиранты и докторанты, которые получают образование в последовательном порядке.
Электронные отсрочки позже будут доступны для всех категории военнообязанных, которые имеют на это юридическое право.
В декабре Украина подверглась одной из самых масштабных кибератак за время полномасштабной войны. За атакой стояли российские хакеры. Они атаковали реестры, которые подчиняются Министерству юстиции.
Из-за масштабной кибератаки в Украине были недоступны некоторые сервисы и онлайн услуги. В частности, речь идет о бронировании в "Дії", оформлении ФЛП, получении отсрочек от мобилизации в "Резерв+" и тому подобное.
Специалисты постепенно восстанавливают некоторые услуги и реестры. Так, на днях был восстановлен реестр гражданского состояния.
Подробнее о беспрецедентной кибератаке - в материале РБК-Украина.
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