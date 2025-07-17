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У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні

Ілюстративне фото: "Резерв+" найближчим часом розширить перелік відстрочок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть: 

  • наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;
  • громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Як відзначила Черногоренко, у Міноборони усвідомлюють те, наскільки важливо мати можливість оформити відстрочку "онлайн", у зв'язку з чим робота з розширення переліку для інших категорій - продовжується. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як оформити відстрочку

Для оформлення відстрочки необхідно:

  • натиснути на три крапки на головному екрані застосунку;
  • обрати "Подати запит на відстрочку".
  • обрати вид відстрочки. 

Через деякий час ви отримаєте сповіщення щодо результату вашого запиту. 

"Резерв+"

Резерв+ - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.

В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".

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Мобілізація в УкраїніВідстрочка