У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні

Наприкінці липня - на початку серпня у мобільному застосунку для військовозобов'язаних "Резерв+" додадуть нові види відстрочок від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерину Черногоренко.
Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть:
Як відзначила Черногоренко, у Міноборони усвідомлюють те, наскільки важливо мати можливість оформити відстрочку "онлайн", у зв'язку з чим робота з розширення переліку для інших категорій - продовжується. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю.
Для оформлення відстрочки необхідно:
Через деякий час ви отримаєте сповіщення щодо результату вашого запиту.
Резерв+ - це мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України, для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Він дозволяє оновити персональні дані, переглядати інформацію з реєстру "Оберіг" та отримувати електронний військово-обліковий документ.
В кінці квітня "Резерв+" отримав велике оновлення. До застосунку додали нові сервіси, серед яких - можливість переглянути розширену інформацію з "Оберегу".
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