У "Резерв+" будуть важливі зміни щодо відстрочок онлайн: чого чекати вже в липні

Оформити відстрочку в кілька кліків зможуть:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищої та профосвіти - якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

- якщо дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; громадяни, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю 1 чи 2 групи, - за умови, що цей статус підтверджується даними Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та ДРАЦС.

Як відзначила Черногоренко, у Міноборони усвідомлюють те, наскільки важливо мати можливість оформити відстрочку "онлайн", у зв'язку з чим робота з розширення переліку для інших категорій - продовжується. Серед наступних - родини, які виховують дитину з інвалідністю.

Як оформити відстрочку

Для оформлення відстрочки необхідно:

натиснути на три крапки на головному екрані застосунку;

обрати "Подати запит на відстрочку".

обрати вид відстрочки.

Через деякий час ви отримаєте сповіщення щодо результату вашого запиту.