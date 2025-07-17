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В "Резерв+" будут важные изменения по отсрочкам онлайн: чего ждать уже в июле

Иллюстративное фото: "Резерв+" в ближайшее время расширит перечень отсрочек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:

  • научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;
  • граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий - продолжается. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Как оформить отсрочку

Для оформления отсрочки необходимо:

  • нажать на три точки на главном экране приложения;
  • выбрать "Подать запрос на отсрочку".
  • выбрать вид отсрочки.

Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.

 

"Резерв+"

Резерв+ - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.

В конце апреля "Резерв+" получил большое обновление. В приложение добавили новые сервисы, среди которых - возможность просмотреть расширенную информацию из "Оберега".

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Мобилизация в УкраинеОтсрочка