В "Резерв+" будут важные изменения по отсрочкам онлайн: чего ждать уже в июле

В конце июля - начале августа в мобильном приложении для военнообязанных "Резерв+" добавят новые виды отсрочек от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко.
Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:
Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий - продолжается. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.
Для оформления отсрочки необходимо:
Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.
Резерв+ - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины, для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволяет обновить персональные данные, просматривать информацию из реестра "Оберіг" и получать электронный военно-учетный документ.
В конце апреля "Резерв+" получил большое обновление. В приложение добавили новые сервисы, среди которых - возможность просмотреть расширенную информацию из "Оберега".
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