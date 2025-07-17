В "Резерв+" будут важные изменения по отсрочкам онлайн: чего ждать уже в июле

Оформить отсрочку в несколько кликов смогут:

научные, научно-педагогические и педагогические работники высшего и профобразования - если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования;

- если данные о них есть в Единой государственной электронной базе по вопросам образования; граждане, имеющие мужа или жену с инвалидностью 1 или 2 группы, - при условии, что этот статус подтверждается данными Минсоцполитики, Пенсионного фонда и ГРАГС.

Как отметила Черногоренко, в Минобороны осознают то, насколько важно иметь возможность оформить отсрочку "онлайн", в связи с чем работа по расширению перечня для других категорий - продолжается. Среди следующих - семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Как оформить отсрочку

Для оформления отсрочки необходимо:

нажать на три точки на главном экране приложения;

выбрать "Подать запрос на отсрочку".

выбрать вид отсрочки.

Через некоторое время вы получите уведомление о результате вашего запроса.