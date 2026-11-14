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У "Резерв+" 14 листопада частина сервісів буде недоступна: що потрібно зробити вже зараз

16:10 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: частина сервісів "Резерв+" буде недоступна (Віталій Носач РБК-Україна)

Тимчасові обмеження в роботі застосунку "Резерв+" запровадять увечері 14 листопада через планові технічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Технічні роботи проходитимуть з 21:00 до 0:00 в одній із систем, із якими взаємодіє застосунок.

У цей час можливі затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа, що також може вплинути на роботу інших послуг.

"Якщо електронний документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані "Резерв+" натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF", - зазначили в Міноборони.

У відомстві також наголосили, що якщо під час проведення робіт документ не оновиться автоматично, потрібно спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно, після завершення робіт усі сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, що в Україні триває активне переведення сервісів для військовозобов'язаних та військовослужбовців у цифровий формат.

Раніше стало відомо, що військовий облік працівників перевели в "Дію" - відтепер компанії можуть отримувати актуальні дані з реєстру "Оберіг", оновлювати інформацію про співробітників та проходити фінальну звірку повністю онлайн, без паперів і візитів до ТЦК.

Крім того, уряд оновив умови користування військовими сервісами - Кабмін змінив правила роботи "Армія+" та розширив функціонал застосунку "Резерв+".

Завдяки цьому військовослужбовці та військовозобов'язані отримали доступ до розширених даних про службу, результатів ВЛК та нових цифрових послуг.

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