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В "Резерв+" 14 ноября часть сервисов будет недоступна: что нужно сделать уже сейчас

16:10 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: часть сервисов "Резерв+" будет недоступна (Виталий Носач РБК-Украина)

Временные ограничения в работе приложения "Резерв+" будут введены вечером 14 ноября из-за плановых технических работ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Технические работы будут проходить с 21.00 до 0.00 в одной из систем, с которыми взаимодействует приложение.

В настоящее время возможны задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа, что также может повлиять на работу других услуг.

"Если электронный документ понадобится вам вечером, сохраните его на телефон раньше времени. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что если при проведении работ документ не обновится автоматически, нужно попробовать позже. Повторно входить в аккаунт не нужно, после завершения работ все сервисы возобновят работу в обычном режиме.

Напомним, что в Украине продолжается активный перевод сервисов для военнообязанных и военнослужащих в цифровой формат.

Ранее стало известно, что военный учет работников перевели в "Действие" - теперь компании могут получать актуальные данные из реестра "Оберег", обновлять информацию о сотрудниках и проходить финальную сверку полностью онлайн, без бумаг и визитов в ТЦК.

Кроме того, правительство обновило условия пользования военными сервисами - Кабмин изменил правила работы "Армия+" и расширил функционал приложения "Резерв+".

Благодаря этому военнослужащие и военнообязанные получили доступ к расширенным данным о службе, результатам ВЛК и новым цифровым услугам.

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