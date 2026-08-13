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Без паперів та візитів до ТЦК. Військовий облік працівників перевели в "Дію"

18:25 13.08.2026 Чт
2 хв
Розроблено зручний алгоритм дій для звірки на підприємстві
aimg Олена Бджола
Без паперів та візитів до ТЦК. Військовий облік працівників перевели в "Дію" Фото: бронювання військовозобов'язаних співробітників у "Діє" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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На порталі "Дія" компанії можуть отримувати актуальні дані з Реєстру "Оберіг", оновлювати інформацію про працівників і проходити фінальну звірку. Всі етапи - повністю онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви Міністерство оборони України та державного електронного сервісу "Дія" у Telegram.

Алгоритм військового обліку працівників

Послуга доступна юридичним особам та їхнім відокремленим підрозділам.

Для входу на портал "Дія" знадобиться ЄДРПОУ в електронному ключі.

Як це працює:

  • Авторизуйтеся на порталі "Дія" як юридична особа. Система автоматично перевірить ЄДРПОУ.
  • Оберіть потрібну послугу, перегляньте або оновіть дані, підпишіть їх КЕП - і "Дія" передасть інформацію до Реєстру "Оберіг".
  • Після опрацювання результат надійде на вашу електронну пошту.

Більше деталей у відео розповіла заступниця Міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

У Міноборони уточнили зміни, про які можна повідомляти через портал "Дія":

  • прийняття працівника на роботу або звільнення;
  • зміна прізвища;
  • зміна місця проживання.

Якщо інформацію подано онлайн, дублювати її на папері не потрібно.

Відомості про прийняття на роботу або звільнення після перевірки оновлюються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів протягом 72 годин.

Раніше РБК-Україна писало, що українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги чоловікам призовного віку без військово-облікових документів.

Також стало відомо, що право на відстрочку від мобілізації у 2026 році мають різні категорії військовозобов'язаних. Закон визначає перелік підстав і порядок її оформлення.

Крім того, Кабмін затвердив порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

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