У "Резерв+" 14 листопада частина сервісів буде недоступна: що потрібно зробити вже зараз

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Технічні роботи проходитимуть з 21:00 до 0:00 в одній із систем, із якими взаємодіє застосунок.

У цей час можливі затримки з отриманням або оновленням електронного військово-облікового документа, що також може вплинути на роботу інших послуг.

"Якщо електронний документ знадобиться вам увечері, збережіть його на телефон завчасно. Для цього на головному екрані "Резерв+" натисніть "+" і виберіть "Завантажити PDF", - зазначили в Міноборони.

У відомстві також наголосили, що якщо під час проведення робіт документ не оновиться автоматично, потрібно спробувати пізніше. Повторно входити в обліковий запис не потрібно, після завершення робіт усі сервіси відновлять роботу у звичному режимі.