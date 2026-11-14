В "Резерв+" 14 ноября часть сервисов будет недоступна: что нужно сделать уже сейчас

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Технические работы будут проходить с 21.00 до 0.00 в одной из систем, с которыми взаимодействует приложение.

В настоящее время возможны задержки с получением или обновлением электронного военно-учетного документа, что также может повлиять на работу других услуг.

"Если электронный документ понадобится вам вечером, сохраните его на телефон раньше времени. Для этого на главном экране "Резерв+" нажмите "+" и выберите "Загрузить PDF", - отметили в Минобороны.

В ведомстве также отметили, что если при проведении работ документ не обновится автоматически, нужно попробовать позже. Повторно входить в аккаунт не нужно, после завершения работ все сервисы возобновят работу в обычном режиме.