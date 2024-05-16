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У рейтингу областей України щодо вартості оренди житла змінився лідер

Фото: найдорожчі квартири у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. З початку року вартість зросла на 4,2%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На перше місце за вартістю оренди знову вийшла Львівська область (11 914 гривень), обійшовши Закарпатську (11 772 гривень), яка лідирувала з початку 2023 року.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 35,4% до 9744 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 3,0% до 8989 гривень. Столиця на четвертому місці за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних областях України. У той же час, найнижчі ціни близьких до фонту областях – Херсонській (2831 гривня), Сумській (3453 гривень) та Миколаївській (3485 гривень).

Ціна на оренду

Нагадаємо, за 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%.

2022 року оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. На перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 рази.

Відновлення ринку житла

Як зазначили в НБУ, ринок нерухомості України поступово відновлюється, хоча це стосується лише вторинного ринку. При цьому значно зросла привабливість та важливість оренди. Попит на оренду зріс, піднялися ціни, особливо у Києві. Це призвело до того, що співвідношення цін на покупку до цін оренди повернувся до свого довгострокового середнього рівня.

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