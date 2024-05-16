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В рейтинге областей Украины по стоимости аренды жилья сменился лидер

Украина, Четверг 16 мая 2024 09:55
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В рейтинге областей Украины по стоимости аренды жилья сменился лидер Фото: самые дорогие квартиры во Львове (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 года составила 6 880 гривен. С начала года стоимость выросла на 4,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

На первое место по стоимости аренды снова вышла Львовская область (11 914 гривен), обойдя Закарпатскую (11 772 гривен), которая лидировала с начала 2023 года.

На третьем место Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 35,4% до 9 744 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 3,0% до 8 989 гривен. Столица на четвертом месте по стоимости.

Стоимость аренды растет в западных областях Украины. В то же время, самые низкие цены близких к фонту областях - Херсонской (2 831 гривна), Сумской (3 453 гривен) и Николаевской (3 485 гривен).

В рейтинге областей Украины по стоимости аренды жилья сменился лидер

Цена на аренду

Напомним, за 2023 год средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 15,9% до 6 605 гривен. На первое место вышла Закарпатская область, где аренда выросла на 46,2%.

В 2022 году аренда 1-комнатной квартиры подорожала на 32,7% до 5 699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза.

Восстановление рынка жилья

Как отметили в НБУ, рынок недвижимости Украины постепенно восстанавливается, хотя это относится только ко вторичному рынку. При этом значительно возросла привлекательность и важность аренды. Спрос на аренду вырос, поднялись цены, особенно в Киеве. Это привело к тому, соотношение цен на покупку к ценам аренды вернулся к своему долгосрочному среднему уровню.

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Жилье Государственная служба статистики
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