В рейтинге самых дорогих городов. За сколько можно купить квартиру в Виннице

Рынок недвижимости в Виннице остается одним из самых стабильных в Украине. За последние полгода там стоимость жилья в новостройках выросла всего на 1% в долларовом эквиваленте, а на вторичном рынке снизилась на 2%.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит жилье в Виннице.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке

Сейчас Винница входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В этом рейтинге также Львов, Киев, Ужгород и Черновцы.

"Квадрат" недвижимости в городе стоит 1 110 долларов, цена за последние полгода снизилась всего на 2%. Для сравнения, стоимость жилья в восточных регионах Украины опустилась на 8-14%, но это обусловлено активностью российских атак.

Сейчас однокомнатная квартира в Виннице в среднем стоит 45 тыс. долларов, двухкомнатная – 65 тыс. долларов, трехкомнатная – 72 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры в Ленинском районе, самые дешевые – в Старогородском.

Отметим, что по сравнению с ноябрем 2023 года больше всего в цене прибавили двухкомнатные квартиры – более 6 тыс. долларов, а вот трехкомнатные квартиры подешевели на 3 тыс. долларов.

Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)

Какая стоимость жилья в новостройках

Сейчас средняя цена за "квадрат" в новостройках составляет 960 долларов, этот вид недвижимости подорожал на 1% за последние полгода. Но стоимость зависит от класса жилья, а именно:

комфорт-класс – 840 долларов

бизнес-класс – 1 000 долларов

эконом-класс – 1 050 долларов

премиум-класс – 1 300 долларов

Отметим, что до полномасштабной войны средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке в Виннице составляла 800 долларов.

Сейчас в рейтинге самых высоких цен на первичном рынке Винница занимает 7-е место. Она уступила место Львову, Киеву, Ужгороду, Днепру, Одессе и Кропивницкому.

В Виннице в продаже 57 очередей ЖК, 51 очередь на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы трех котлованов. 12 застройщиков предоставляют рассрочку, у трех можно приобрести жилье по ипотечной программе "єОселя", у одного – взять в кредит. В этом году темпы строительства жилья уменьшились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.

Изменение стоимости недвижимости в новостройках в Виннице (скриншот сайта ЛУН)

Какие цены на аренду

За последние полгода в Виннице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4%. Сейчас такое жилье сдают в среднем за 12 тыс. грн. При этом больше всего на рынке предложений по цене 8-9 тыс. грн.

Аренда двухкомнатных квартир стоит 12,7 тыс. грн, трехкомнатных – 15 тыс. грн. Дороже всего квартиры сдают в Ленинском районе, дешевле всего – в Замостянском.

Цены на аренду жилья в Виннице (скриншот сайта ЛУН)