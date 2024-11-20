В рейтинге самых дорогих городов. За сколько можно купить квартиру в Виннице
Рынок недвижимости в Виннице остается одним из самых стабильных в Украине. За последние полгода там стоимость жилья в новостройках выросла всего на 1% в долларовом эквиваленте, а на вторичном рынке снизилась на 2%.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, сколько стоит жилье в Виннице.
Сколько стоят квартиры на вторичном рынке
Сейчас Винница входит в пятерку городов с самой дорогой недвижимостью на вторичном рынке. В этом рейтинге также Львов, Киев, Ужгород и Черновцы.
"Квадрат" недвижимости в городе стоит 1 110 долларов, цена за последние полгода снизилась всего на 2%. Для сравнения, стоимость жилья в восточных регионах Украины опустилась на 8-14%, но это обусловлено активностью российских атак.
Сейчас однокомнатная квартира в Виннице в среднем стоит 45 тыс. долларов, двухкомнатная – 65 тыс. долларов, трехкомнатная – 72 тыс. долларов. Самые дорогие квартиры в Ленинском районе, самые дешевые – в Старогородском.
Отметим, что по сравнению с ноябрем 2023 года больше всего в цене прибавили двухкомнатные квартиры – более 6 тыс. долларов, а вот трехкомнатные квартиры подешевели на 3 тыс. долларов.
Стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в разных городах (скриншот сайта ЛУН)
Какая стоимость жилья в новостройках
Сейчас средняя цена за "квадрат" в новостройках составляет 960 долларов, этот вид недвижимости подорожал на 1% за последние полгода. Но стоимость зависит от класса жилья, а именно:
- комфорт-класс – 840 долларов
- бизнес-класс – 1 000 долларов
- эконом-класс – 1 050 долларов
- премиум-класс – 1 300 долларов
Отметим, что до полномасштабной войны средняя стоимость "квадрата" на первичном рынке в Виннице составляла 800 долларов.
Сейчас в рейтинге самых высоких цен на первичном рынке Винница занимает 7-е место. Она уступила место Львову, Киеву, Ужгороду, Днепру, Одессе и Кропивницкому.
В Виннице в продаже 57 очередей ЖК, 51 очередь на этапе строительства, еще ведутся подготовительные работы трех котлованов. 12 застройщиков предоставляют рассрочку, у трех можно приобрести жилье по ипотечной программе "єОселя", у одного – взять в кредит. В этом году темпы строительства жилья уменьшились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом.
Изменение стоимости недвижимости в новостройках в Виннице (скриншот сайта ЛУН)
Какие цены на аренду
За последние полгода в Виннице аренда однокомнатных квартир подорожала на 4%. Сейчас такое жилье сдают в среднем за 12 тыс. грн. При этом больше всего на рынке предложений по цене 8-9 тыс. грн.
Аренда двухкомнатных квартир стоит 12,7 тыс. грн, трехкомнатных – 15 тыс. грн. Дороже всего квартиры сдают в Ленинском районе, дешевле всего – в Замостянском.
Цены на аренду жилья в Виннице (скриншот сайта ЛУН)
Читайте также о том, что во время войны изменился тренд – сейчас стало выгоднее покупать недвижимость на вторичном рынке, потому что такое жилье уже с базовым ремонтом. Раньше разница в цене на первичном и вторичном рынках была существенной, поэтому было дешевле купить квартиру в новостройке и сделать там ремонт, чем купить жилье на вторичном рынке.
Ранее мы делились прогнозом эксперта по поводу ситуации на рынке недвижимости до Нового года. По его мнению, несколько снизится спрос на покупку жилья, поскольку это ежегодный тренд во время зимних праздников. Цены на недвижимость не подскочат, поскольку сейчас нет тенденции роста стоимости жилья. В Новогодний период застройщики будут предоставлять до 20% скидки.
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