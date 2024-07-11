Рейтинговий, конкурсний, мінімальний, прохідний бал: яка між ними різниця

У процесі вступної кампанії майбутні студенти зіштовхуються з кількома видами балів, кожен з яких відіграє свою роль. Для того, аби коректно оцінювати свої можливості та результати, варто розрізняти всі типи балів.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Osvita.ua .

Як розрізняти вступні бали

Тестовий бал - це фінальний результат НМТ з чотирьох предметів. Його отримують всі абітурієнти, які складали тестування.

Фактично це просто сума всіх правильних відповідей. Відповідно до того, який ви отримали тестовий бал, можна визначити рейтингову оцінку.

Рейтинговий бал - це переведений тестовий бал за допомогою спеціальної таблички. Цьогорічну таблицю з НМТ можна переглянути за посиланням. Це й буде бал за іспити у 200-бальній шкалі.

Для того, щоб отримати мінімальні 100 рейтингових балів, вступнику потрібно пройти "поріг", тобто набрати мінімально можливу кількість тестових балів. У 2024 році це 15% правильних відповідей з кожного предмета НМТ.

Після рейтингового балу вступник може розрахувати конкурсний бал. Саме на нього будуть зважати під час вступу у вищому навчальному закладі.

Щоб розрахувати конкурсний бал, потрібно рейтингові бали з кожного предмета НМТ помножити на вагові коефіцієнти, які затверджує МОН. Переглянути їх можна за посиланням.

Розрахунок конкурсного бала проводять за формулою:

Конкурсний бал (КБ) = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4 + КТ × TK + КЄФВВ × БЄФВВ) / (К1 + К2 + К3+ К4 + КТ + КЄФВВ) + ОУ,

де:

П1, П2, П3, П4 - оцінки з першого, другого, третього та четвертого предметів НМТ

ТК - оцінка творчого конкурсу (у передбачених випадках)

БЄФВВ - оцінка єдиного фахового вступного випробування (у передбачених випадках)

ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів (у разі вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка)

Прохідний бал - це мінімальна кількість балів, які потрібно набрати, щоб мати можливість конкурувати за місце на "бюджеті" чи "контракті" у конкретному році.

Кожного року прохідний бал може змінюватись.

Мінімальний бал для вступу на бюджет. Цей бал стосується окремих спеціальностей, які визначає МОН.

У 2024 році для спеціальностей "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Фармація, промислова фармація" галузі знань "Охорона здоров'я", спеціальностей "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародне право", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" конкурсний бал для вступу і на контракт, і на бюджет не може бути менше ніж 150 балів.

Для інших абітурієнтів конкурсний бал для вступу на бюджет на основі повної загальної середньої освіти не може бути меншим, ніж 130 балів.

Однак ця вимога не стосується дітей загиблих захисників України.

Приклад розрахунку

Припустимо, що абітурієнт складав українську мову та літературу, хімію, німецьку мову та біологію. Учень планує вступати на спеціальність "Ветеринарна медицина". Він отримав такі тестові бали:

українська мова та література - 38 балів

хімія - 38 балів

німецька мова - 28 балів

біологія - 43 бали

Переводячи це в рейтингові бали, отримаємо 175 балів, 173 бали, 188 балів і 190 балів відповідно.

Тепер на основі цього потрібно розрахувати конкурсний бал за формулою: КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + К4 × П4) / (К1 + К2 + К3+ К4).

Відповідно до нашої ситуації вийде: (0,35 × 175 + 0,3 × 188 + 0,5 × 190 + 0,3 × 173) / (0,35 + 0,3 + 0,5 + 0,3) = 182,44 конкурсних бали.