В рейтинге партий-лидеров произошли изменения

На досрочных парламентских выборах в Украине 5%-ный барьер могут преодолеть пять партий. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 июня - 3 июля.

По данным опроса, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 42,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также в данный момент преодолевают проходной барьер "Оппозиционная платформа - За життя" (13,4%), "Европейская Солидарность" (8,3%), "Голос" (7,2%) и "Батькивщина" (7,2%).

Отметим, по сравнению с опросом, проведенным Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня, статистически значимо снизился рейтинг партии "Слуга народа" - с 45,3% до 42,3%.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 29 июня - 3 июля 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня, в парламент проходят пять партий.

Как сообщало РБК-Украина, по данным фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова, проведенного 13-20 июня, на досрочных парламентских выборах 5%-ный барьер могут преодолеть шесть партий.