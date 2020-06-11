Рейтинг Зеленского упал ниже 40%

Президент теряет несколько процентов каждый месяц
Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев. Если рассчитывать проценты тех, кто определился, то поддержка действующего президента составляет 37,6%.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
По данным опроса, респонденты планируют голосовать:
Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то результаты следующие:
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI среди 4000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.
Напомним, по данным опроса КМИС, если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали 42,6% среди тех, кто определился с выбором.
Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, Владимира Зеленского в конце апреля планировали поддержать 45,1% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.
Автор: Александр Белоус