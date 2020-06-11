Рейтинг Зеленського впав нижче 40%

Президент втрачає кілька відсотків щомісяця
Якщо б вибори президента України відбувалися на початку червня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного президента становить 37,6%.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, респонденти планують голосувати:
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати наступні:
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосували 42,6% серед тих, хто визначився з вибором.
Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимира Зеленського в кінці квітня планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.
Автор: Олександр Білоус