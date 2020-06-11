Рейтинг Зеленського впав нижче 40%

Якщо б вибори президента України відбувалися на початку червня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 25,7% українців. Якщо розраховувати відсотки тих, хто визначився, то підтримка чинного президента становить 37,6%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, респонденти планують голосувати:

11,1% - за Петра Порошенка,

9% - за Юрія Бойка,

6% - за Юлію Тимошенко,

4,6% - за Ігоря Смешка,

3% - за Анатолія Гриценка,

3% - за Олега Ляшка,

2,1% - за Святослава Вакарчука,

1,4% - за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів - загалом 2,5%,

2,6% - викреслили б усі партії, зіпсували б бюлетень,

16,2% - не визначилися, за кого голосувати,

1,6% - відмовилися відповідати на запитання,

11,3% - сказали, що не будуть голосувати на виборах.

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то результати наступні:

16,2% - за Петра Порошенка,

13,2% - за Юрія Бойка,

8,7% - за Юлію Тимошенко,

6,8% - за Ігоря Смешка,

4,4% - за Анатолія Гриценка,

4,4% - за Олега Ляшка,

3% - за Святослава Вакарчука,

2% - за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів - загалом 3,6%.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 24 травня по 4 червня 2020 року методом CATI серед 4000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Похибка вибірки не перевищує 1,7%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, якби вибори президента України відбувалися наприкінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосували 42,6% серед тих, хто визначився з вибором.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, Володимира Зеленського в кінці квітня планували підтримати 45,1% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.