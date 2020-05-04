Рейтинг Зеленского продолжает снижаться

Если бы выборы президента Украины проходили в конце апреля, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 27,7% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то за Зеленского проголосовали бы 42,6% украинцев.

Среди всех украинцев в конце апреля:

27,7% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

9,7% - за Петра Порошенко,

8% - за Юрия Бойко,

6,3% - за Юлию Тимошенко,

4,1% - за Игоря Смешко,

2,8% - за Анатолия Гриценко,

2,3% - за Олега Ляшко,

1,2% - за Святослава Вакарчука,

0,5% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 2,4%,

3,6% - вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,

20,1% - не определились, за кого голосовать,

2,7% - отказались отвечать на вопрос,

8,5% - сказали, что не будут голосовать на выборах

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился (по данным КМИС, именно эти показатели наиболее близки к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце апреля), то опрос дает следующие результаты:

42,6% проголосовали бы за Владимира Зеленского,

14,9% - за Петра Порошенко,

12,2% - за Юрия Бойко,

9,7% - за Юлию Тимошенко,

6,4% - за Игоря Смешко,

4,3% - за Анатолия Гриценко,

3,5% - за Олега Ляшко,

1,8% - за Святослава Вакарчука,

0,8% - за Александра Вилкула,

за других кандидатов - всего 3,7%

Для обеспечения корректности сравнения с другими опросами, КМИС приводит три варианта рейтингов партий: % среди всех респондентов; % среди тех, кто собирается голосовать на выборах; % среди тех собирается голосовать и определился с кандидатом.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 17 по 25 апреля 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% - для показателей близких к - для показателей близких к 1%.

Напомним, по данным КМИС, в начале апреля 2020 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относились 44% тех, кто знает политика, нейтрально - 31%, отрицательно - 25%.

В конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относились 47% украинцев, негативно - 24%.