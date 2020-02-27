Позитивное отношение к Зеленскому упало ниже 50%

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

За два месяца президент потерял 13 процентных пунктов народной поддержки

В конце февраля 2020 года к президенту Украины Владимира Зеленского положительно относятся 47% украинцев, негативно - 24%. Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По сравнению с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Зеленскому позитивно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

К премьеру-министру Алексею Гончаруку позитивно относятся в феврале 8% опрошенных, отрицательно - 33%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к Гончарука положительно, уменьшилась на 4 процентных пункта (было 12%), а доля тех, кто относится к нему негативно, выросла на 11 процентных пунктов (было 22%).

К главе Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся в феврале 21% опрошенных, отрицательно - 16%. Если сравнивать эти данные с декабрьским опросом, доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 5 процентных пунктов (было 11%)

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 21 по 25 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса КМИС, в первом туре выборов за Владимира Зеленского готовы голосовать 44,2% среди тех граждан, кто определился с кандидатом.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале 2020 года большинство украинцев (53%) считали что события в стране развиваются в неправильном направлении, что значительно больше, чем в сентябре (17%), в декабре 2019 года (36%).