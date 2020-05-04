Рейтинг Зеленського продовжує знижуватися

За президента планують голосувати 27,7% від усіх українців та 42,6% від тих, хто визначився
Якби вибори президента України відбувалися в кінці квітня, то за Володимира Зеленського проголосували б 27,7% українців. Про це свідчать дані опитування КМІС.
За даними опитування, якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився, то за Зеленського проголосували б 42,6% українців.
Серед усіх українців наприкінці квітня:
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (за даними КМІС, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в кінці квітня), то опитування дає наступні результати:
Для забезпечення коректності порівняння з іншими опитуваннями, КМІС наводить три варіанти рейтингів партій: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 17 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% - для показників близьких до - для показників близьких до 1%.
Нагадаємо, за даними КМІС, на початку квітня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%.
Наприкінці лютого 2020 року до президента України Володимира Зеленського позитивно ставилися 47% українців, негативно - 24%.