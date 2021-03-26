Рейтинг Зеленского в марте вырос до 25%

Если бы президентские выборы прошили в конце марта 2021 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 24,7%. В начале месяца его поддерживали 22,5% украинцев .

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 23-24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

За Петра Порошенко проголосовали бы 13,9% (в начале марта - 14,6%) за Юрия Бойко - 12,6% (в начале марта - 11,8%), за Юлию Тимошенко - 11,8% (в начале марта - 11,6%).

Как писало РБК-Украина, решения СНБО о санкциях против нардепа Виктора Медведчука и закрытии связанных с ним телеканалов заставили заговорить о том, что команда президента взяла курс вправо. В партии "Слуга народа" не исключают, что их политика может расширить ряды их электората.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале марта 2021 года, в первом больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (19% всех опрошенных или 27% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). За последний месяц рейтинг действующего президента вырос на 4 процентных пункта.