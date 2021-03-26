Рейтинг Зеленського в березні виріс до 25%

Якщо б президентські вибори прошили в кінці березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 24,7%. На початку місяця його підтримували 22,5% українців .

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

За Петра Порошенка проголосували б 13,9% (на початку березня - 14,6%) за Юрія Бойка - 12,6% (на початку березня - 11,8%), за Юлію Тимошенко - 11,8% (на початку березня - 11,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти нардепа Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. У партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункту.