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Рейтинг Зеленського в березні виріс до 25%

Автор: Олександр Білоус

Якщо б президентські вибори прошили в кінці березня 2021 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 24,7%. На початку місяця його підтримували 22,5% українців.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За Петра Порошенка проголосували б 13,9% (на початку березня - 14,6%) за Юрія Бойка - 12,6% (на початку березня - 11,8%), за Юлію Тимошенко - 11,8% (на початку березня - 11,6%).

Крім того, Ігоря Смешка підтримують 7,7%, Володимира Гройсмана - 6,6%, Дмитра Разумкова - 3,8%, Олега Ляшка - 3,7%, Євгенія Мураєва - 3,7%, Анатолія Гриценка - 3,3%, Арсенія Яценюка - 2,8%, Олега Тягнибока - 1,6%, Кіру Рудик - 0,5%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, рішення РНБО про санкції проти нардепа Віктора Медведчука і закриття пов'язаних з ним телеканалів змусили заговорити про те, що команда президента взяла курс вправо. У партії "Слуга народу" не виключають, що їх політика може розширити ряди їх електорату.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори проходили на початку березня 2021 року, у першому найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський (19% усіх опитаних, або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме). За останній місяць рейтинг чинного президента виріс на 4 процентних пункту.

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