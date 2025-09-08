Рейтинг WTA: Світоліна наблизилась до топ-10, прогрес Костюк та результати інших українок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила світовий рейтинг після завершення Відкритого чемпіонату США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України, піднявшись у світовому списку на 13-те місце (+2 позиції). Зазначимо, що в Нью-Йорку Світоліна вперше з 2018 року не змогла пройти перше коло на турнірі Grand Slam.
Друга ракетка України Марта Костюк, після виходу до четвертого кола американського "мейджора", піднялася на 25-ту сходинку (+3). На дві позиції опустилася Даяна Ястремська, яка цей ігровий тиждень починає на 33-му місці. Юлія Стародубцева втратила сім рядків і зараз є 75-ю в світі.
Як і раніше, за межами топ-100 перебуває Ангеліна Калініна, яка втратила ще 17 позицій та опустилась на 152-гу сходинку. Олександра Олійнікова піднялася на 175-те місце (+27), а Дарія Снігур – опустилася на 185-те (-14).
Цього тижня в рейтингу WTA також дебютували дві юні українські тенісистки: 14-річна Поліна Скляр посідає 1031-е місце, а 15-річна Поліна Ісакова – 1448-е.
Топ-10 українок в рейтингу WTA
Людмила Кіченок залишається першою ракеткою України в парному рейтингу, посідаючи 33-тє місце (-18). Вона суттєво опустилася в класифікації, не зумівши в США захистити переможні бали минулого сезону.
Надія Кіченок залишилася на 55-му рядку, а Марта Костюк піднялася на 80-ту позицію (+9).
Мінімальні зміни відбулися серед найсильніших тенісисток планети. Продовжує впевнено очолювати рейтинг "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко, яка перемогла на US Open-2025.
На найвищу для себе 4-ту позицію піднялася фіналістка чемпіонату США – американка Аманда Анісімова. Натомість її співвітчизниця Джессіка Пегула, яка цьогоріч припинила боротьбу на турнірі у півфіналі та не зуміла захистити торішній фінал, з 4-ї сходинки перемістилася на 7-му.
Чільна десятка світового рейтингу
