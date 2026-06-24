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Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь його другий термін

13:23 24.06.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною обвалу підтримки президента США?
aimg Валерій Ульяненко
Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь його другий термін Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Через війну з Іраном підтримка американцями свого президента обвалилася до найнижчого рівня за весь час його другого терміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування Reuters/Ipsos свідчить, що рейтинг схвалення Дональда Трампа серед американців впав до 34% - це його найнижчий рівень популярності за весь час другого президентського терміну.

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Лише 24% громадян США переконані, що війна з Іраном виправдала фінансові та інші витрати. Натомість половина опитаних вважає, що цей конфлікт взагалі того не вартував.

Крім того, більшість респондентів скептично оцінюють нинішні геополітичні позиції своєї країни. Тільки 23% американців (включаючи половину республіканців) вірять, що США зараз перебувають у сильнішій позиції щодо Ірану порівняно з часом до початку війни.

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь його другий термінФото: позиція США щодо Ірану (reuters.com)

Водночас 35% опитаних прямо зазначають, що позиція Вашингтона послабилася. Решта респондентів не визначилися з відповіддю або вважають, що ситуація залишилася приблизно такою ж, як і раніше.

Перспективи миру

Американці також не вірять у дієвість нових дипломатичних домовленостей, які були досягнуті після підписання двостороннього меморандуму.

Зокрема, 63% респондентів назвали малоймовірним те, що угода, яку підписав Дональд Трамп, забезпечить тривалий мир з Іраном. У партійному розрізі таку думку поділяють половина республіканців та 8 із 10 демократів.

Рейтинг Трампа впав до найнижчого рівня за весь його другий термінФото: чи збережеться перемир'я між США та Іраном (reuters.com)

Протилежної думки - що стабільний мир між Тегераном та Вашингтоном можливий - притримуються лише 18% опитаних.

Соціологічне опитування тривало п'ять днів і завершилося 22 червня. Загалом у ньому взяли участь 1262 дорослих американців з усіх штатів країни. Статистична похибка результатів дослідження становить 3 відсоткові пункти.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що 48% громадян європейських країн вважають Дональда Трампа "ворогом Європи".

Згідно з даними The Economist, Дональд Трамп став найменш популярним американським президентом за останні 16 років.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Рейтинг
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