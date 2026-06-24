Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срок

Из-за войны с Ираном поддержка американцами своего президента рухнула до самого низкого уровня за все время его второго срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Опрос Reuters/Ipsos свидетельствует, что рейтинг одобрения Дональда Трампа среди американцев упал до 34% - это его самый низкий уровень популярности за все время второго президентского срока.

Только 24% граждан США уверены, что война с Ираном оправдала финансовые и другие расходы. Половина опрошенных считает, что этот конфликт вообще того не стоил.

Кроме того, большинство респондентов скептически оценивают нынешние геополитические позиции своей страны. Только 23% американцев (включая половину республиканцев) верят, что США сейчас находятся в более сильной позиции по отношению к Ирану по сравнению со временем до начала войны.

Фото: позиция США по отношению к Ирану (reuters.com)

В то же время, 35% опрошенных прямо отмечают, что позиция Вашингтона ослабла. Остальные респонденты не определились с ответом или считают, что ситуация осталась примерно такой же, как и раньше.

Перспективы мира

Американцы также не верят в действенность новых дипломатических договоренностей, достигнутых после подписания двустороннего меморандума.

В частности, 63% респондентов назвали маловероятным, что соглашение, которое подписал Дональд Трамп, обеспечит длительный мир с Ираном. В партийном разрезе такое мнение разделяют половина республиканцев и 8 из 10 демократов.

Фото: сохранится ли перемирие между США и Ираном (reuters.com)

Противоположного мнения - что стабильный мир между Тегераном и Вашингтоном возможен - придерживаются только 18% опрошенных.

Социологический опрос длился пять дней и завершился 22 июня. Всего в нем приняли участие 1262 взрослых американца из всех штатов страны. Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3 процентных пункта.