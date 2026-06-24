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Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срок

13:23 24.06.2026 Ср
2 мин
Что стало причиной обрушения поддержки президента США?
aimg Валерий Ульяненко
Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срок Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Из-за войны с Ираном поддержка американцами своего президента рухнула до самого низкого уровня за все время его второго срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Опрос Reuters/Ipsos свидетельствует, что рейтинг одобрения Дональда Трампа среди американцев упал до 34% - это его самый низкий уровень популярности за все время второго президентского срока.

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Только 24% граждан США уверены, что война с Ираном оправдала финансовые и другие расходы. Половина опрошенных считает, что этот конфликт вообще того не стоил.

Кроме того, большинство респондентов скептически оценивают нынешние геополитические позиции своей страны. Только 23% американцев (включая половину республиканцев) верят, что США сейчас находятся в более сильной позиции по отношению к Ирану по сравнению со временем до начала войны.

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срокФото: позиция США по отношению к Ирану (reuters.com)

В то же время, 35% опрошенных прямо отмечают, что позиция Вашингтона ослабла. Остальные респонденты не определились с ответом или считают, что ситуация осталась примерно такой же, как и раньше.

Перспективы мира

Американцы также не верят в действенность новых дипломатических договоренностей, достигнутых после подписания двустороннего меморандума.

В частности, 63% респондентов назвали маловероятным, что соглашение, которое подписал Дональд Трамп, обеспечит длительный мир с Ираном. В партийном разрезе такое мнение разделяют половина республиканцев и 8 из 10 демократов.

Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за весь его второй срокФото: сохранится ли перемирие между США и Ираном (reuters.com)

Противоположного мнения - что стабильный мир между Тегераном и Вашингтоном возможен - придерживаются только 18% опрошенных.

Социологический опрос длился пять дней и завершился 22 июня. Всего в нем приняли участие 1262 взрослых американца из всех штатов страны. Статистическая погрешность результатов исследования составляет 3 процентных пункта.

Напомним, недавний опрос показал, что 48% граждан европейских стран считают Дональда Трампа "врагом Европы".

Согласно данным The Economist, Дональд Трамп стал наименее популярным американским президентом за последние 16 лет.

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