Рейтинг Трампа упал до самого низкого уровня за оба срока

Президента США Дональда Трампа поддерживают лишь 33% американцев - менее всего за оба его срока в должности. Около двух третей опрошенных заявили о несогласии с его политикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос The Economist/YouGov.

Сколько американцев поддерживают Трампа

По результатам опроса, 33% американцев полностью или частично одобряют работу Трампа в должности президента. Это самый низкий показатель за время обоих его президентских сроков.

Не поддерживают политику президента 62% опрошенных - это рекордно высокий уровень неудовлетворения. Чистый показатель одобрения, то есть разница между "за" и "против" составляет минус 29 пунктов.

Для сравнения: на этом же этапе своего первого срока Трамп имел чистый рейтинг минус 10, а тогдашний президент Джо Байден - минус 17.

Фото: рейтинг Трампа упал (скриншот)

Кто разочаровался в Трампе больше всего

Самый низкий уровень поддержки президента был зафиксирован среди женщин, белых американцев и выпускников колледжей.

среди демократов Трампа одобряют только 4%, а не одобряют 95%;

среди независимых избирателей поддержка составляет 18% против 71% несогласных;

среди республиканцев-сторонников движения MAGA, а это около 60% партии, поддержка остается высокой – 92%;

среди республиканцев, не поддерживающих MAGA, а это около 30% партии, одобрение упало до 51%.

В начале года среди независимых избирателей Трампа поддерживали 32%, а не поддерживали 60%. Теперь эти показатели ухудшились.

Республиканцы тоже теряют энтузиазм

Республиканцы, не связанные с MAGA, в начале второго срока Трампа поддерживали его почти единодушно – 90% одобрения против 6% несогласия. Сейчас эта часть партии разделилась почти поровну.

Полностью поддерживают работу Трампа лишь 17% американцев – это новый минимум за его второй срок. Среди республиканцев полностью одобряют президента менее половины – 48%.

Демократы лидируют перед выборами в Конгресс

За кандидата от Демократической партии в Конгресс США готовы проголосовать 46% зарегистрированных избирателей, за республиканца – 40%. Преимущество демократов в шесть пунктов стало самым большим с февраля.

Демократов поддерживают почти все избиратели своей партии – 94%. Среди независимых избирателей демократ получил бы 43% голосов против 24% за республиканца.