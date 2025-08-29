Рейтинг Трампа впав до мінімуму

Останнє опитування Університету Квінніпак показало, що рейтинг схвалення Трампа досяг нового мінімуму другого терміну.

Схвалили роботу президента США 37% зареєстрованих виборців, тоді як 55% висловили невдоволення. Ще 7% респондентів вагалися з відповіддю.

Таким чином, негативний рейтинг Трампа склав мінус 18 пунктів - це найгірший показник із січня 2021 року. Порівняно з липневим опитуванням його підтримка знизилася на 4 пункти.

Динаміка з початку другого терміну

Згідно з результатами, за період із січня рейтинг схвалення президента впав із 46% до 37%. Одночасно рівень несхвалення зріс із 43% до 55%.

Це рекордно низький показник для Трампа за весь другий термін і одночасно рекорд за рівнем несхвалення. Раніше мінімальне значення було зафіксовано на початку червня - 38% схвалення і 54% несхвалення.

Порівняння останніх місяців

У другій половині червня рейтинг президента піднімався до 41%, а в липні утримувався на рівні 40%. Однак рівень несхвалення залишався стабільним - близько 54%.

Серпневе опитування показало зниження підтримки і закріплення негативних оцінок. Таким чином, коливання останніх місяців змінилися новим мінімумом.

Підтримка серед республіканців і демократів

Серед прихильників Республіканської партії 84% схвалюють роботу президента, 9% висловлюють несхвалення, а 7% не змогли відповісти. Для порівняння, місяць тому його підтримували 90% республіканців.

Серед демократів ситуація майже однозначна: 98% висловили несхвалення проти 95% у липні. Незалежні виборці розділилися: 31% підтримують Трампа, 58% не схвалюють, ще 11% не змогли відповісти.

Подробиці дослідження

Опитування проводили з 21 до 25 серпня серед 1220 зареєстрованих виборців. Похибка вибірки становить 3,4 відсоткових пункти.

Результати фіксують не тільки падіння підтримки президента, а й найбільший рівень невдоволення його політикою за весь період другого терміну.