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Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

США, Середа 06 серпня 2025 09:27
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Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup Фото: Зеленський випередив Трампа в рейтингу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський посів друге місце в рейтингу світових політиків за позитивним сприйняттям у США. Вище тільки римський понтифік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Gallup.

Папа Лев XIV лідирує, Зеленський на другому місці

Серед 14 відомих світових постатей Лев XIV користується найвищим рівнем схвалення у США - +46. У Зеленського показник становить +18, що значно нижче, але все одно серед позитивних оцінок.
Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

Позитивний імідж папи пояснюється тим, що 57% американців оцінюють його позитивно і лише 11% негативно. У Зеленського частка позитивних оцінок (52%) також перевищує негативні (34%).

У рейтингу також представлені сенатор Берні Сандерс із +11 і президент Франції Еммануель Макрон, чий баланс думок виявився нейтральним. Більшість інших постатей, включно з Ілоном Маском (-28) і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху (-23), мають негативний баланс.
Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

Рейтинги падають

До Дональда Тампа позитивно ставляться 41% американців, негативно - 57%. Баланс -16. Із січня президент США втратив 14 пунктів схвалення.

У представників адміністрації Трампа, включно з Трампом, Гегсетом та іншими, рейтинги значно погіршилися з січня. Маск і Марко Рубіо втратили по 24 пункти за кілька місяців.
Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

Підтримка Зеленського висока завдяки демократам (+68) і незалежним виборцям (+15). Серед республіканців його баланс негативний (-23).
Американці ставляться до Зеленського значно краще, ніж до Трампа, - Gallup

В опитуванні Gallup узяли участь 1002 особи Опитування проведено з 7 по 21 липня 2025 року.

Рейтинги Зеленського і Трампа

За даними провідних соціологічних компаній України, рейтинг Володимира Зеленського істотно зріс від початку 2025 року після приходу Дональда Трампа до влади і зміни політики США щодо України. У червні Зеленському довіряли близько 65% українців. Його рейтинг напевно впаде після невдалої спроби позбавити НАБУ незалежності.

За даними останнього опитування Gallup, у США рівень підтримки Трампа впав до 37%.

На початку 2025 року Трамп безпідставно стверджував, що у Зеленського рейтинг підтримки в Україні становить 4%.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп
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