Рейтинг Трампа у США скотився до мінімуму за весь його термін: Reuters назвало причину

Видання зазначає, що нинішній рейтинг Трампа є найнижчим показником з моменту його повернення до влади, оскільки американці незадоволені його діями щодо високої вартості життя та розслідуванням справи покійного засудженого мільярдера-педофіла Джеффрі Епштейна.

Трамп та справа Епштейна

Палата представників, контрольована республіканцями, у вівторок ухвалила закон, який зобов'язує Міністерство юстиції оприлюднити файли щодо Епштейна. Трамп місяцями виступав проти цього кроку, тоді як одна з його найближчих прихильниць у Конгресі, представниця Марджорі Тейлор Грін, перетворилася на жорсткого критика через його опір.

Глава Білого дому змінив свою позицію в неділю, оскільки законодавці готувалися рухатися вперед без нього.

Лише 20% американців, включаючи лише 44% республіканців, схвалюють те, як президент США впорався зі справою Епштейна. Близько 70% респондентів заявили, що уряд приховує інформацію про клієнтів Епштейна.

Темпи інфляції в США - одна з причин падіння рейтингу

"Все залежить від цін. Люди розлючені, коли виходять і витрачають гроші в продуктовому магазині, і вони не можуть повірити, скільки вони витрачають", сказав Дуг Хей, республіканський політичний стратег.

Отже, лише 26% американців кажуть, що їхній лідер добре справляється з управлінням вартістю життя, порівняно з 29% на початку цього місяця. Reuters стверджує, що темпи інфляції у США залишаються високими згідно з історичними стандартами з моменту вступу Трампа на посаду вдруге.

Споживчі ціни в Штатах зросли на 3% за 12 місяців до вересня, навіть попри ослаблення ринку праці. Близько 65% респондентів, включаючи кожного третього республіканця, не схвалюють дії президента США щодо вартості життя.

Зазначається, що фірмовим кроком Трампа в економічній політиці було підвищення податків на імпортні товари для підтримки американського виробництва, але багато економістів вважають, що ця політика призвела до зростання цін.

Висловлюючи розчарування громадським сприйняттям його дій в економіці, Трамп минулого тижня зменшив імпортні мита на каву, яловичину, банани та інші основні товари.