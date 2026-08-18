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Рейтинг Трампа опустился до самого низкого уровня за все время его президентства

06:50 18.08.2026 Вт
2 мин
Только 20% опрошенных заявили, что война с Ираном стоила того
aimg Юлия Маловичко
Рейтинг Трампа опустился до самого низкого уровня за все время его президентства Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33% – это самый низкий показатель за время его нынешнего президентского срока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Reuters/Ipsos.

В начале августа уровень одобрения Трампа составил 35%. В то же время, 64% опрошенных заявили, что не одобряют его работу.

Одной из главных причин падения поддержки стало беспокойство американцев из-за войны США с Ираном.

Около 80% респондентов считают, что американское участие в конфликте будет продолжаться долго. Только 16% считают, что война, вероятно, завершится в течение нескольких недель.

Лишь 20% опрошенных заявили, что война с Ираном стоила того. Среди республиканцев так считают около половины.

Конфликт также отразился на экономических настроениях американцев. из-за войны выросли цены на топливо, что усилило беспокойство домохозяйств относительно стоимости жизни.

На фоне этого демократы получили преимущество над республиканцами по вопросу управления экономикой и стоимости жизни. Это может иметь значение в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре.

В то же время, республиканцы сохраняют небольшое преимущество в вопросе иммиграции. Их политику в этой сфере поддерживают 40% опрошенных против 38%, предпочитающих демократов.

Разрыв существенно сократился по сравнению с началом 2025 года, когда преимущество республиканцев составляло 26 процентных пунктов.

По данным Reuters/Ipsos, нынешний показатель одобрения Трампа в 33% также соответствует его самому низкому результату в первый президентский срок, зафиксированный в декабре 2017 года.

Напомним, в прошлом месяце поддержка войны с Ираном среди американцев снизилась до одного из самых низких уровней начала конфликта.

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