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Рейтинг самых дорогих перелетов возглавили чиновники Минфина

Новости » Финансы    26.10.2018 - 11:53
Фото: Аэропорт Франкфурта-на-Майне (flickr.com Allan)
Фото: Аэропорт Франкфурта-на-Майне (flickr.com Allan)

Сотрудники Минфина тратят на один билет почти в два раза больше, чем украинские дипломаты

В 2018 году на командировки в бюджетах министерств суммарно предусмотрено около 50 млн гривен. Об этом пишет РБК-Украине в статье "Бюджет на выезде: сколько чиновники Кабмина тратят на заграничные командировки".

Ка отмечается в материале, выделенные на командировки бюджетные деньги ведомства используют по-разному. Некоторые из них стараются покупать более дешевые авиабилеты. Другие, напротив, не отказывает себе в удовольствии.

В этом году самой высокой цена на авиабилеты за границу оказалась у Министерства финансов - чиновники покупали их в среднем по 10,8 тыс. гривен в одну сторону. Дешевле билеты приобретали сотрудники Минэкономразвития - в среднем по 8,7 тыс. гривен в одну сторону. Билеты по средней цене выше семи тысяч гривен покупали госслужащие из Минмолодьспорта и Минрегиона. Минимальные траты на перелет у Мининформполитики - по 4,2 тыс. гривен за билет.

Рейтинг самых дорогих перелетов возглавили чиновники Минфина

На перелеты по Украине в прошлом году и за первые семь месяцев этого года чиновники различных ведомств в среднем тратили от 1,7 до 4 тыс. гривен за билет, а за гостиничный номер - от 300 до 650 гривен за сутки.

Напомним, что по подсчетам агентства Standard & Poor's, показатель ВВП на душу населения составляет 2 800 долларов в 2018 году, вследствие чего Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ.

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