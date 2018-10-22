Агентство S&P прогнозирует в 2019 году девальвацию до 30,3 грн/доллар

Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

Аналитики агентства прогнозируют низкий экономический рост и девальвацию

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings прогнозирует курс гривны к доллару на конец 2019 года на уровне 30,30 грн/доллар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства.

Согласно прогнозу S&P, рост ВВП Украины в 2018 году составит 3,0%, но снизится в 2019 году до 2,5%. По оценкам агентства, темпы роста ВВП Украины будут составлять в среднем 2,8% до 2021 года, что будет поддерживаться внутренним спросом.

"Вместе с тем в отсутствие ускоренного проведения реформ такие темпы роста вряд ли будут способствовать сближению уровня доходов населения Украины с показателями благосостояния даже наименее экономически развитых стран ЕС", - считают аналитики агентства.

Как отмечается в публикации, уровень благосостояния Украины в расчете на душу населения остается низким. Несмотря на рост номинального ВВП - в среднем почти на 20% начиная с 2016 года, показатель ВВП на душу населения составляет 2 800 долларов в 2018 году, вследствие чего Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.