Рейтинг найдорожчих перельотів очолили чиновники Мінфіну

Фото: Аеропорт Франкфурта-на-Майні (flickr.com Allan)

Співробітники Мінфіну витрачають на один квиток майже в два рази більше, ніж українські дипломати

У 2018 році на відрядження в бюджетах міністерств сумарно передбачено близько 50 млн гривень. Про це пише РБК-україна в статті "Бюджет на виїзді: скільки чиновники Кабміну витрачають на закордонні відрядження".

Ка зазначається в матеріалі, виділені на відрядження бюджетні гроші відомства використовують по-різному. Деякі з них прагнуть купувати більш дешеві рейси. Інші, навпаки, не відмовляє собі в задоволенні.

У цьому році найвищою ціна на авіаквитки за кордон виявилася у Міністерства фінансів - чиновники купували їх в середньому на 10,8 тис. гривень в одну сторону. Дешевше квитки купували працівники Мінекономрозвитку - в середньому по 8,7 тис. гривень в одну сторону. Квитки за середньою ціною вище семи тисяч гривень купували держслужбовці з Мінмолодьспорту та Мінрегіону. Мінімальні витрати на переліт у Мининформполитики - по 4,2 тис. гривень за квиток.

На перельоти по Україні в минулому році та за перші сім місяців цього року чиновники різних відомств в середньому витрачали від 1,7 до 4 тис. гривень за квиток, а за готельний номер - від 300 до 650 гривень за добу.

Нагадаємо, що за підрахунками агентства Standard & Poor's, показник ВВП на душу населення складає 2 800 доларів до 2018 року, внаслідок чого Україна є другою після Таджикистану державою з найбільш низьким показником ВВП на душу населення серед країн Європи і СНД.