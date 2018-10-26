Бюджет на выезде: сколько чиновники Кабмина тратят на заграничные командировки

Кабмин неэффективно тратит средства на заграничные командировки (РБК-Украина, Виталий Носач)

В этом году чиновники министерств потратили около 50 млн гривен на служебные командировки. РБК-Украина запросило у всех правительственных ведомств информацию о затратах госслужащих на покупку авиабилетов и проживание в гостиницах во время деловых поездок за границу и по Украине. Издание также разобралось в том, как сотрудники Кабмина получают компенсации из госбюджета на командировки, с какими проблемами сталкиваются при согласовании своих визитов в другие страны, и насколько эффективно тратятся госсредства.

Миллионные траты

- Перед одной из недавних командировок за рубеж мне принесли на подпись документы о покупке авиабилетов за 15 тысяч гривен. Я не поверил этим цифрам и решил их перепроверить, - рассказал РБК-Украина на правах анонимности руководитель одного из ведомств. - После самостоятельного поиска авиабилетов в интернете, я нашел их за восемь тысяч гривен.

Расходы чиновников на служебные командировки регулируются правительственным постановлением №98, принятом еще в феврале 2011 года Кабмином Николая Азарова. Согласно документу, госслужащие для поездок в командировки по стране имеют право на суточные расходы в размере 60 гривен, и отдельно 600 гривен на проживание в сутки.

На заграничные командировки чиновников затраты предусмотрены намного большие. Самыми дорогостоящими для госбюджета являются командировки в Японию. На проживание и питание в этой стране украинские госслужащие могут потратить 300 долларов в сутки. Как ни странно, на втором месте по уровню затрат на рабочие поездки чиновников – Нигерия – 292 доллара в сутки. Замыкают тройку лидеров по расходам Великобритания и США. В этих странах украинские чиновники могут потратить максимум 290 долларов в сутки.

Впрочем, согласно правительственному постановлению, расходы на проживание и питание могут быть увеличены на 25%, если в командировку за границу летит, к примеру, министр или его заместитель. Суточные также могут вырасти на 25-50%, если, например, на международные переговоры летят члены правительства или другие чиновники. При этом в документе не указываются максимальные суммы, которые чиновники могут потратить на оплату проезда.

По подсчетам РБК-Украина, в 2018 году на командировки в бюджетах министерств суммарно предусмотрено около 50 млн гривен. Максимальный бюджет в этом году на краткосрочные командировки предусмотрен у Министерства иностранных дел – порядка 23 млн гривен. На втором месте по уровню "командировочных" затрат - Министерство экономического развития и торговли – более 10 млн гривен. Кроме того, у Министерств культуры, аграрной политики и инфраструктуры запланированы суммы более трех миллионов гривен на каждое из этих ведомств. Расходы на командировки от одного миллиона гривен и выше – у Министерств обороны, внутренних дел, финансов, социальной политики и юстиции.

Полетели и пожили

Выделенные на командировки бюджетные деньги ведомства используют по-разному. Некоторые из них стараются покупать более дешевые авиабилеты. Другие, напротив, не отказывает себе в удовольствии.

В этом году самой высокой цена на авиабилеты за границу оказалась у Министерства финансов - чиновники покупали их в среднем по 10,8 тыс. гривен в одну сторону. Дешевле билеты приобретали сотрудники Минэкономразвития – в среднем по 8,7 тыс. гривен в одну сторону. Билеты по средней цене выше семи тысяч гривен покупали госслужащие из Минмолодьспорта и Минрегиона. Минимальные траты на перелет у Мининформполитики – по 4,2 тыс. гривен за билет.

Больше всех на проживание потратили чиновники ведомства Игоря Жданова. Сотрудники Минмолодьспорта проживали за границей в гостиничных номерах по цене в среднем 5,5 тыс. гривен. От четырех тысяч гривен и выше обходилось госбюджету проживание чиновников Минэкологии, Мининформполитики, Минфина и Минэкономразвития.

Ряд ведомств запрос РБК-Украина о затратах на командировки госслужащих проигнорировали. Подробную информацию не предоставили МВД, Минюст, МинВОТ, Минкультуры. А Министерство обороны сообщило о стоимости перелетов и проживания как в гривне, так и в иностранных валютах. При этом в ведомстве не конкретизировали направления полетов и проживания. В частности, в ведомстве сообщили, что средняя цена авиабилета в 2017 году составила 8,9 тыс. гривен, а в 2018 году – 9,2 тыс гривен. При этом "средняя стоимость проживания в 2017-2018 годах составила 138 долларов, 187 евро и 115 фунтов стерлингов".

На перелеты по Украине в прошлом году и за первые семь месяцев этого года чиновники различных ведомств в среднем тратили от 1,7 до 4 тыс. гривен за билет, а за гостиничный номер – от 300 до 650 гривен за сутки.

Бюрократия и коррупция

Цены на авиабилеты и на проживание, которые предоставили украинские министерства, соответствуют рыночным показателям, считает эксперт авиаотрасли Сергей Хижняк: "Некорректно сравнивать средние цены на авиабилеты в одну сторону, поскольку это могут быть разные направления и даты. Так, можно лететь как в Европу, так и на другие континенты. А от дальности полета прямо зависит стоимость авиабилетов".

"Авиабилеты могли быть дороже на рейс, к примеру, в Брюссель, чем обычно. В частности, из-за того, что там проходил в какой-то конкретный день саммит. Как правило, в даты проведения таких мероприятий спрос и, соответственно, цены на авиабилеты выше, чем в обычные дни. Поэтому на основании средних цен сложно говорить об эффективности расходов министерств на командировки", - пояснил основатель туристической компании Avialiga Александр Шуляк.

Партнер юрфирмы "Анте", специалист по авиационному праву Андрей Гук рассказал РБК-Украина, что у чиновников существует несколько возможностей купить билеты и оплатить проживание в командировках за государственный счет. Одна из них – заплатить собственные средства, а затем получить компенсацию из бюджета. Также, по его словам, эти расходы можно оплатить за счет государственных закупок.

"Если сумма расходов не превышает 50 тысяч гривен, то чиновники имеют право купить себе билеты без аукциона в любом понравившемся им агентстве или напрямую у авиакомпании. Если сумма расходов колеблется в пределах от 50 до 200 тысяч гривен, то ведомство обязано после закупки, которую можно также провести без аукциона, обнародовать информацию о том, у кого, что и за какую сумму они купили. Если же сумма закупок превышает 200 тысяч гривен, то ведомство должно провести тендер. Как правило, последний механизм используют ведомства, сотрудники которых часто летают в командировки, например, Министерство иностранных дел. Но чаще всего чиновники покупают билеты или самостоятельно, или по процедурам закупки до 200 тысяч гривен", - сообщил Андрей Гук.

Но тендерные процедуры при закупке авиабилетов – механизм не совершенный. По словам директора одного из агентств по продаже билетов, министерства при проведении таких аукционов пытаются определить в тендерной документации точные суммы, по которым они хотели бы приобретать у агентств билеты по тем или иным направлениям. Но из-за того, что стоимость авиабилетов постоянно меняется, "агентства по продаже билетов участвуют в подобных аукционах на свой страх и риск". Участник рынка уточнил изданию, что цены на авиабилеты могут варьироваться в диапазоне 10 - 25 тысяч гривен в одном и том же классе обслуживания в зависимости от загрузки рейсов.

Кроме того, чиновники обходят запрет на покупку авиабилетов в "бизнес-классе". "За десять тысяч гривен выписывается билет якобы в "эконом-класс". Но в этой сумме цена билета составляет пять тысяч гривен, а другие пять тысяч гривен - сервисный сбор агентства по продаже билетов. Потом агентство делает "апгрейд" билета с "эконом" до "бизнес-класса" за счет четырех тысяч гривен из сервисного сбора, а оставшуюся тысячу гривен оставляет себе", - рассказал изданию директор агентства. Он также сообщил, что чиновники требуют от агентств взятки за размещение заказа. "При заказе билета в "эконом-класс" она составляет 5% , а в "бизнес-класс" - 10%. "Если нет, мы с вами работать не будем", - заявляют чиновники", - рассказал собеседник.

Просящая страна

В то же время украинские чиновники не могут заранее покупать авиабилеты для поездок в служебные командировки, а также оплачивать проживание из-за излишне бюрократизированных процедур согласования подобных поездок. "Когда премьер-министром была Юлия Тимошенко, были ужесточены правила затрат чиновников на командировки. Сделано это было, вероятно, с целью экономии государственных средств, - пояснил Сергей Хижняк. - Позже, во времена премьерства Николая Азарова, эти правила были еще более ужесточены. В результате чиновники, наоборот, спровоцировали еще большую неэффективность расходования госсредств на служебные поездки".

Юрист Андрей Гук уточнил, что для того, чтобы госслужащий смог принять участие в том или ином мероприятии, ему требуется до 20 дней, чтобы согласовать поездку. За это время билеты и проживание дорожают. "Иногда бывает так, что согласование приходит ночью перед днем поездки. Но цены на авиабилеты меняются динамически - чем ближе дата вылета, тем они дороже. В результате чиновники покупают, как правило, существенно подорожавшие билеты. Если не получить согласование, работодатель не будет возвращать чиновнику уплаченные из собственного кармана средства", - говорит Хижняк.

Бывший первый замминистра здравоохранения Александра Сасина (Павленко) рассказывает, что, будучи чиновником, она ни разу не летала в командировки за границу за счет Минздрава. "Я работала в ведомстве более года и несколько раз летала в служебные командировки. Но из-за отсутствия у министерства бюджета на эти цели, расходы на авиабилеты покрывались в одном случае за мой счет, еще раз - за счет принимающей стороны, а еще раз за счет одного из госпредприятий, которое находится в подчинении Минздрава, и которое выступало организатором мероприятия", - рассказала Сасина изданию.

По ее словам, аналогичные ситуации возникали и с оплатой проживания: "Очень неприятно говорить другому государству, что мы не можем прилетать к вам по вашему приглашению, поскольку у нас не предусмотрены расходы на проживание. "А, если вы хотите нас увидеть, то давайте подумаем, как вы сможете оплатить наше проживание", - нам приходилось им так говорить. В таких случаях Украина выглядит изначально как страна просящая", - рассказывает экс-чиновница.

В целом, эксперты уверены, что затраты на командировки - естественная статья расходов. Главное, чтобы чиновники этим не злоупотребляли. А для более эффективных трат на деловые поездки государство могло бы выбрать на тендере одно турагентство, которое бы обслуживало все министерства.

"Специалисты этого агентства могли бы проанализировать, куда и когда ездят чиновники, а затем договориться с авиакомпаниями о корпоративных скидках. Кроме того, это позволило бы лучше контролировать расход государственных средств на командировки чиновников", - считает Сергей Хижняк.